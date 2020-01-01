شيرين عبد الوهاب: “لست متوحّشة وسأبقى على طبيعتي وعفويتي”

متابعة بتجـــــــــرد: طلبت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب من محبيها أن يتقبّلوها كما هي وأن يبتعدوا عن التنمر بشخصيتها الطيبة الطبيعية.

وأكدت شيرين أنها ليست “متوحشة” ولم تكذب على أحد، وتريد أن تكون الفتاة نفسها التي عرفت طريق الشهرة مع أغنية “آه يا ليل“.

وجاء حديثها بعد أن وصفت الصحافة العربية عامها بـ ”عام الأزمات“، واعتبرت أنّ ما تفعله هو من طيبة قلبها وعفويتها، مشدّدة على أنّها ليست بحاجة الى الشهرة لتفتعل هذه الأمور كما اتّهمها بعض الصحافيين.