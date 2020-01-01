جيجي حديد وزيد مالك.. معاً من جديد؟

متابعة بتجــــــــرد: رجّح متابعو عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد بأنها قد تكون على وشك العودة إلى صديقها السابق المغني الإنجليزي الشهير زين مالك.
والسبب في ذلك، هو ما قامت به حديد، عبر خاصية “انستا ستوري”، حين نشرت صورة تحضيرها لوصفة من وصفات والدة زين “تريشا مالك”، وهي خلطة سلطة المكرونة بالدجاج وصوص الكاري.
ومما زاد من التوقعات بعودة الثنائي أن تريشا أعادت نشر صورة جيجي، كما شاركت أيضاً مقطع فيديو لها كشفت فيه أن مطعمها المفضل هو “مطبخ والدة حبيبها مالك”.
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