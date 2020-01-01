هل سيكون مسلسل The Witcher هو Game Of Thrones القادم؟

متابعة بتجــــــــــرد: حقق المسلسل الأميركي- البولندي The Witcher مشاهدات قياسية، ونال المسلسل الإشادة سواء من الجمهور أو أغلب النقاد، والمسلسل مبني على روايات تحمل نفس الاسم للكاتب البولندي أندريه سابكوسكي، ويدور حول قاتل الوحوش “جيرالتا” من ريفيا، للممثل البريطاني هنري كافيل.

وأشار موقع “بيزنس إنسايدر” أن جمهور The Witcher أحس هذه السلسلة بطريقة غريبة لدرجة حتى أن عشاق سلسلة “حرب النجوم: الماندلوري” و”صراع العروش” لم يبالغوا مثل جمهور مثل سلسلة The Witcher الخيالية الجديدة من شبكة البث نتفليكس الأميركية، وذلك منذ الأسبوع الأول من إطلاقها.

يقول محللون أن العرض كان له مستوى استثنائي من تعبيرات الطلب من قبل المشاهدين، وفقًا لبيانات من Parrot Analytics. وأضافوا: “المسلسل أطلق في 22 ديسمبر ، وحقق بسرعة عدد هائل من تعبيرات الطلب، وتعد الأرقام أقوى في الولايات المتحدة الأميركية​​ حيث حقق 127 مليون تعبير عن الطلب في السوق الأميركية، مقارنة بـ 115 مليوناً لسلسلة حرب النجوم: الماندلوري”.

وتابعوا: “نعم لقد تجاوز سلسلة (حرب النجوم: الماندلوري) التي تعرض على ديزني بلس، وذلك من حيث اهتمام الجمهور في جميع أنحاء العالم بين عروض البث، وأصبحت الدراما الخيالية الجديدة The Witcher أكثر المسلسلات التلفزيونية طلبًا في العالم خلال أول أسبوع من توفرها”.