مفاجأة في النص الأصلي لـ”الجوكر”

متابعة بتجـــــــــرد: حمل فيلم الجوكر، الذي يعد واحدا من أكثر الأفلام الأميركية تألقا في 2019، كثيرا من الأحداث الدموية، كحوادث قتل ارتكبها البطل، في غمرة إحساسه بالرغبة في الانتقام من مجتمع ظلمه.

إلا أن النص الأصلي “الاسكربت” للفيلم، الذي جرى طرحه أمس، يشير إلى أن إحدى أهم الشخصيات، وهي الجارة “صوفي”، لم تمت، فالمشهد الذي أوحى بقتلها في الفيلم، والذي تعمّد المخرج أن يكون غامضا، حيث يخرج البطل من شقتها موليا ظهره للكاميرا ليوحي بأنه قتلها، بينما يكشف “الاسكربت” أنها ما زالت حية.

وفي النص الأصلي تظهر “صوفي”، التي يحبها البطل في خياله فقط، ويتوهم أنها معه، في المشهد الأخير للفيلم، وهو الجزء الذي جرى اقتطاعه، وهي تحدق في شاشة التلفزيون، في الجوكر وهو يقود المجموعة الدموية من حوله، بينما يحدق هو في الشاشة ووجهه ملطخ بالدماء.

وجاء في نص “الاسكربت”: “تجلس صوفي في غرفة معيشة شقتها تتابع التلفزيون، لتقفز على قدميها مرعوبة، بينما ابنتها جي جي مفزوعة وتبكي، وهي تحدق في الشاشة، التي تظهر الجوكر يستيقظ من إغمائه، ويمشي مباشرة نحو الكاميرا، بينما وجهه مغطى بالدماء، والجمهور يصرخ من حوله، قبل أن ينظر إلى الكاميرا صارخا: ليلتكم سعيدة.. تذكروا دوما.. هذه هي الحياة، ويلوح مودعا الجمهور في المنزل”.