حسين الجسمي يستقبل العام الجديد بـ “عيون الشوق”

أبى النجم الاماراتي حسين الجسمي أن يختتم عام 2019 إلا باصدار جديد، حيث فاجأ جمهوره بطرح أغنية بعنوان “عيون الشوق”، يقول مطلعها: “يا عيون الشوق لو طال السفر/عن وصل الأحباب ما اغض النظر/كل ساعه كل يوم و كل عام/كل نظره فيها موعد منتظر”.

الأغنية ‏من أشعار معالي الأستاذ الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، الحان حسين الجسمي، توزيع زيد عادل، ‏إيقاعات سمير القطان، ‏مكساج وماستر م.عمرو هاشم.

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نذكر أن “الجسمي” كان قد أطلق منذ اسبوع أغنية جديدة بعنوان “تساوي الكل”.

وقدّم “الجسمي” الاغنية بأسلوبه المختلف حيث مزج إحساسه وأداؤه بالكلمة الرقيقة التي صاغها الشاعر أحمد الصانع واللحن العذب والنغمة الجميلة التي الّفها سفير الالحان النجم فايز السعيد.