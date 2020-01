ماريا كاري ليلة رأس السنة.. إهانات عنصرية وتغريدات عدوانية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنهت المغنية الأمريكية ماريا كاري عام 2019 بمفاجأة مؤسفة في ليلة رأس السنة، حيث بدا أن حسابها الشخصي على تويتر قد تعرض للاختراق، حيث قام المخترق بنشر العشرات من التغريدات العدوانية والعنيفة والفضولية.

وحمل الحساب الشخصي الذي يتابعه 21.4 مليون شخص على المنصة في وقت متأخر بعد ظهر الثلاثاء، تعليقات جنسية مسيئة بحق مغني الراب امينيم Eminem، مع أنه لم يذكر اسمه صراحة، لكن كان حرف N دلالة عليه.

فيما جرى حذف معظم التغريدات التي نشرت بعد ظهر الثلاثاء بسرعة، مع شبه اتفاق عام بين الكثيرين على أن ما حدث يبدو غير منطقيًا، وأن الأمر لم يكن إلا محاولة وقيعة وتصيّد للمغنية.

وليس من الواضح حتى الآن من يقف وراء الاختراق، كما لم تفضل نجمة البوب الاستجابة على الفور على طلب للتعليق، لكن أشار البعض إلى مجموعة معروفة من الهاكرز تُدعى فرقة تشاكلينج سكويد "Chuckling Squad"، وهي نفس مجموعة المتسللين الذين استهدفوا جاك دورسي Jack Dorsey الرئيس التنفيذي لشركة تويتر في الماضي.

وسارع متابعو الفنانة على "تويتر" إلى التعليق على الحدث الغريب، وكتب حساب: "القرصنة بحساب ماريا كاري، جريمة فدرالية، أتوقع أن يتم محاسبة من قاموا بها".

وفي سياق مختلف، كانت ماريا كاري قد احتلت مكانة ونقطة محورية متجددة لثقافة البوب في الأسابيع الأخيرة، من خلال إنجازاتها القياسية على لوحة بيلبورد.

وحققت المغنية المرتبة الأولى على لائحة "بيلبورد هوت 100" في الولايات المتحدة لأول مرة هذا الشهر - بعد 25 عامًا من أطلاق أول أغانيها.

ويوم الاثنين، أعلن موقع "بيلبورد" أنه من المتوقع أن تصبح كاري أول فنانة تحظى بالمرتبة الأولى في أربعة عقود متتالية، عندما تتصدر قائمة أفضل 100 أغنية في 4 يناير 2020.

فقد استطاعت المغنية الأميركية التربع على عرش بيلبورد للأغاني على مدى أربعة عقود، 1990، 2000، 2010 و2020، بعد إطلاق أغنية "All I Want for Christmas Is You"، التي أطلقتها في عام 1994، ضمن ألبومها الميلادي.

نفس الأغنية ونظراً للنجاح الكبير الذي حققته، أعادت كاري طرحها هذه السنة مع فيديو كليب جديد احتفاءً بمرور 25 سنة على إطلاق النسخة الأولى منها.