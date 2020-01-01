شكرا لقرائتكم محمد الشرنوبي للعربية.نت: أتمنى عمل ديو غنائي مع هاتين الفنانتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - محمد الشرنوبي من المواهب التي أثارت جدلاً كبيراً في الفترة الأخيرة بمشكلاته مع شركة الإنتاج الذي احتكرت أعماله، ثم ما تردد عن قرار إيقافه عن العمل الفني، ورغم ذلك نجح الشرنوبي في الجمع بين الغناء والتمثيل وقدم عدداً من الأعمال الناجحة.

وفي حواره مع "العربية.نت"، تحدث الشرنوبي عن مشاركته الأخيرة في مهرجان الموسيقى العربية ونجاح مسلسله الجديد "نصيبي وقسمتك"، وما تردد عن انسحابه من فيلم "شريط" مع الفنان خالد الصاوي.

محمد الشرنوبي

*في البداية حدثنا عن مشاركتك الأخيرة في مهرجان الموسيقي العربية وما تردد عن إيقافك بسبب مشكلاتك مع شركة الإنتاج؟

**مشاركتي في مهرجان الموسيقى العربية كانت شرفا كبيرا لي، خاصة أني شاركت في مهرجان بهذا الحجم ووسط نجوم كبار جدا وجمهور ذواق وضخم، وكانت تجربة عظيمة لأن الغناء في الأوبرا مسؤولية كبيرة جدا.

وبالنسبة للأقاويل التي ترددت بشأن إيقافي فهي مجرد شائعات، فالأوبرا كيان ضخم ورسمي وطالما أعلنت أني سأغني فلا مجال للمزاح.

*تردد أن الشركة أوقفتك أيضا عن التعاون سينمائيا في فيلم "شريط 6" مع الفنان خالد الصاوي فما الحقيقة؟

**هذا غير حقيقي بالمرة فأنا من اعتذرت عن فيلم "شريط 6" بإرادتي المطلقة ودون أي قرار إيقاف كما تردد. وسبب اعتذاري أني وجدت العمل غير مناسب لي، ولم أشعر بالارتياح مع شركة إنتاج الفيلم في النواحي المادية، فقد أعطوني شيكاً بدون رصيد وعندما وجدت ذلك اعتذرت بشكل كامل عن الفيلم، وأرجعت الشيك للشركة وانسحبت نهائياً.

*حققت بصمة قوية وشهرة من خلال التمثيل خاصة في مسلسل "كأنه إمبارح" وفيلم "الممر" فهل معنى ذلك أنك ستتفرغ بشكل أكبر للتمثيل؟

**أنا سعيد جدا بالآراء التي تؤكد أن هناك نجاحا كبيرا في التمثيل وهذا شرف لي، خاصة أني أتعامل مع نفسي كممثل هاو يحب هذا المجال.. ولكن بكل صراحة لم يأخذني التمثيل في أي وقت من حبي الأساسي للغناء، وقدمت في وقت ذروة نجاحي التمثيلي أعمالا غنائية وألبوما وحفلات قوية في الأوبرا وخارجها.

محمد الشرنوبي

*حلقات مسلسل "نصيبي وقسمتك" حققت نجاحا كبيرا خاصة أنك قدمت دور توأمين أحدهما مريض ومعاق حركيا حدثنا عن هذه التجربة؟

**فاجأتني هذه التجربة بشكل كبير ولم أتوقع كل هذا النجاح على مستوى النقاد والجماهير، فرغم أن الحلقات لم تتجاوز الخمس، وضمن مسلسل كبير به نجوم كبار، وقدمت حلقات "ما تيجي يا مليجي" وبكل صراحة كانت تجربة صعبة جدا ومرهقة عصبيا، خاصة أني جسدت دورين وأرهقني دور الشاب المعاق حركيا لأنها كانت تتطلب أداء خاصا، من حيث الحركة وطريقة الأداء، وكنت دائما أشعر بالصداع والتشنج.

ولم يكن التحضير كافيا حيث قررنا أنا وأسرة المسلسل عمل الفكرة وتمت الكتابة في أيام، وعرضت الحلقات على الهواء ولم يستغرق الأمر إلا حوالي أسبوع، ولهذا في وجهة نظري لم أتمكن من التحضير بشكل كاف، وكان يمكن أن تظهر الشخصيات بشكل أفضل.

Advertisements

*هل هذا يعني أنك غير راض عن المسلسل رغم نجاحك الكبير؟

**فعلا أنا غير راض مئة بالمئة عن الدور، فأنا لا أرضى بسهولة عن أي عمل قدمته ودائما أشعر أنه كان يجب أن أقدم أفضل من ذلك. وفي هذه التجربة تحديدا لو هناك وقت كاف لكانت التفاصيل أفضل بكثير.

*الفنانة سميرة سعيد أشادت بدورك في "ما تيجي يا مليجي" وكتبت تغريدة على "تويتر" عبرت عن ذلك فكيف كان رد فعلك؟

**الحمدلله إن رد فعل الجمهور كان جيد جدا وأكثر من أحلامي وتوقعاتي، وفوجئت برأي النجمة الكبيرة سميرة سعيد، وذهلت من رأيها الجميل الذي يعبر عن رقتها وتذوقها الفني وتشجيعها للفنانين الشباب، وأعتبر رأيها شهادة عظيمة، سأظل أضعها على صدري. وسيحفر في تاريخي ولن أنسى موقفها وجمالها الإنساني والفني فهي قدوة كبيرة للجميع في كل شيء.

كما فوجئت أيضا بأن هناك في الحقيقة حالة تشبه شخصية "حسن"، وهو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد أشاد بالعمل الذي أعطي ذوي القدرات الخاصة حقهم وأظهر أن هناك جانبا إبداعيا عظيم لديهم يجب أن نحييه وندعمه بكل قوتنا خاصة أنهم بالفعل مواهب فذة.

*هل هناك معادلة معينة أو طريقة تختار عن طريقها أعمالك التمثيلية؟

**بالتأكيد التمثيل عمل جماعي وبه مجهود كبير من الجميع، ويتأثر بأي شخص فاعل في المنظومة ولا يعتمد على إجادة الممثل وموهبته فقط، لذلك عند اختيار أي عمل تمثيلي يهمني 3 عناصر هي المخرج والمؤلف والمنتج، وبعد ذلك السيناريو، وإذا اجتمعت هذه العناصر وكانت جيدة أحسم قراري لصالح العمل، وإن وجدت عنصر منهم غير موجود أعتذر بدون تردد، لأنه في هذه الحالة أعرض نفسي لمخاطرة كبيرة لا جدوى لها.

محمد الشرنوبي

*بالنسبة للغناء كيف ترى توقف معظم النجوم عن إنتاج ألبومات كاملة واتجاههم للأغاني المنفردة؟

**إنتاج الألبومات أو الأغاني المنفردة أعتبره بين المطربين وجهات نظر لا أكثر ولا أقل، وكل مطرب يرى الطريقة الأفضل التي يتواجد من خلالها وسواء قدم المطرب "سينغل" أو ألبوم فهذا لا يغير في نجاحه شيء.

فبعض النجوم الكبار مثل النجم عمرو دياب والفنانة شيرين وأمال ماهر ونانسي عجرم وأليسا يفضلون عمل الألبومات الكاملة، حتى لو طرحوا أغنيات الألبوم بشكل منفرد على فترات، والبعض الآخر يفضل عمل "سينغل" كل فترة، ولهذا نجاح ولذلك نجاح، ففي النهاية الفن مدارس تختلف عن بعضها.

*هل صحيح أنك تتمنى عمل ديو فني مع النجمتين شيرين وسميرة سعيد؟

**طبعا هذا حلم كبير أتمني تحقيقه، خاصة أني من أشد المعجبين بصوت النجمتين وتجديدهما الدائم في الكلمات والقوالب الموسيقية.