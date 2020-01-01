جاستن بيبر يطلق سلسلة وثائقية حول ألبومه الجديد على "يوتيوب"

القاهرة - لايف ستايل
يتجه نجم الغناء جاستن بيبر، إلى إطلاق سلسلة وثائقية عن إنتاج ألبومه الجديد على موقع يوتيوب الذي انطلق منه في بدايته الموسيقية قبل أكثر من عقد، ويوم الثلاثاء، أعلن يوتيوب أن سلسلة "جاستن بيبر: سيزونز" سوف تعرض للمرة الأولى في 27 يناير.ويرتقب أن تواكب السلسلة المكونة من 10 حلقات نجم البوب أثناء تسجيله أول ألبوم جديد له منذ عام 2015، وقبل إصدار أغنيته الأولى في عام 2009، اكتسب بيبر شهرة من خلال نشر أدائه الغنائي على يوتيوب، وقال بيبر في بيان، "عندما كنت أشرع في البدء، وفر لي يوتيوب منصة وجمهور حيث أمكنني مشاركة الموسيقى والخبرات واللحظات مع المعجبين بي".
وأضاف "إنه لشعور رائع أن أشارك مع يوتيوب في هذه السلسلة الوثائقية الأصلية. أريد أن يكون جمهوري جزء من هذه الرحلة"، ومن المقرر أن يصدر بيبر، البالغ من العمر 25 عاما، أغنية جديدة بعنوان "يامي" يوم الجمعة، وكان آخر ألبوم لبيبر هو ألبوم "الهدف" الذي ضم أغاني "سوري" و"لوف يور سلف"، و"وات دو يو مين؟" و"وير آر يو ناو" بالتعاون مع ديبلو وسكريليكس، والذي أهل بيبر للفوز بأول جائزة له على الإطلاق من جوائز غرامي
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