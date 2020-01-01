محمد عبده يقابل مفاجأة عائلته بالدموع في ليلة عراب الطرب









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، مقاطع فيديو وصور تظهر الألعاب النارية التي شهدتها سماء العاصمة، الرياض، مع بداية العام الجديد 2020.

جاء ذلك على صفحة آل الشيخ الرسمية بموقع تويتر، ناشرا صورا ومقاطع فيديو أيضا لفعاليات وعروض سبقت دخول العام الجديد 2020.

وتأثر الفنان محمد عبده بالرسالة الصوتية التي تلقاها من ابنته "نورة"، والتي تمت إذاعتها أمام الجمهور خلال إحيائه حفله الغنائي احتفالا بليلة رأس السنة، الذي ترعاه هيئة العامة للترفيه السعودية، ضمن موسم الرياض الترفيهي.

ودخل فنان العرب في نوبة بكاء على مسرح أمام الجمهور متأثرا بالمفاجأة.

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وقدم محمد عبده خلال حفله الغنائي باقة من أشهر أغانيه، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال مشواره الفني.

حيث إختتم عبده عام 2019 ختاما رائعا في ليلة عراب الطرب التي أحياها على مسرح فنان العرب في بوليفارد الرياض.