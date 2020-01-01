عاصي الحلاني ومحمد حماقي ينضمّان إلى نانسي عجرم في "theVoice Kids"







اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: يعود المشتركون الصغار إلى الوقوف على المسرح ليستعرضوا مواهبهم الغنائيةأمام المدرّبين والجمهور ضمن الموسم الثالث من البرنامج العالمي بصيغته العربية "theVoice Kids" وفيما تبدأ رحلة اكتشاف المواهب الصغيرة اعتباراً من مساء السبت 4 يناير 2020،يشهد الموسم الجديد تغييراً في وجوه المدربين-النجوم حيث ينضمّ إلى نانسي عجرم كل من عاصي الحلاني ومحمد حماقي.

تُستَهلّ أولى حلقات البرنامج مع مرحلة "الصوت وبس" التي تمتدّ لستة أسابيع، تليها حلقتيْن من "المواجهات"، فحلقة"مواجهة أخيرة"، ثم أخرى ختامية يُتوّج فيها أحد المشتركين الصغار بلقب الموسم الثالث، ويحْذو بذلك حَذوَ الفائزَيْن بالموسميْن الأول والثاني: لين الحايك من لبنان، وحمزة لبيض من المغرب.

يُعرض برنامج "theVoice Kids" بموسمه الثالث على MBC1، "MBC مصر"، "MBC العراق" وMBC5، اعتباراً من السبت 4 كانون الثاني/يناير، كل سبت في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيتغرينتس، 09:30 ليلاً بتوقيت السعودية والعراق.



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