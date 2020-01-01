المغنية الكورية نايون تحت حماية الشرطة









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أصدرت وكالة JYP بيانًا بخصوص حادث وقع مع نايون المغنية الرئيسية لفريق TWICE الغنائي بعد أن اقترب منها أحد الملاحقين في اليابان. وأكدت الوكالة أن نايون حاليًا تحت حماية الشرطة بعد أن حاول المطارد الاقتراب منها بينما كانت تستقل الطائرة في اليابان. على الرغم من أنها لم تتعرض لأذى جسدي، إلا أن نايون شعرت بالخوف الشديد من الحادث.

وفيما يلي نص البيان الكامل:

"اليوم في الأول من يناير، عند الصعود على متن رحلة من اليابان إلى كوريا، حاول أحد المطاردين الاقتراب من نايون عضوة TWICE عدة مرات بعد ركوب الطائرة. تمّكنا من الاستجابة للوضع على الفور، ولم تتعرض نايون للأذى، لكنها في الوقت الحالي تشعر بعدم الارتياح والقلق.

بسبب الحادث، وهي تحت حماية الشرطة حاليًا. لقد حذرنا المُطارد عدة مرات من التوقف عن هذه التصرفات، لكنه تجاهل تحذيراتنا وحاول شق طريقه ورفع صوته، مما أدى إلى زيادة المشكلة.

نتيجةٌ لذلك، سنتخذ أعلى مستوى من الإجراءات القانونية المتاحة لنا ضد المُطارد.

علاوة على ذلك، نحن نحقق أيضًا في النشر غير القانوني لجداول رحلة الفنانين ومعلوماتهم. خاصة بعد هذه المشكلة الأخيرة، نحن نبحث عن وسيلة لوضع حدٍ لهذه المشكلة في أقرب وقت ممكن.

نعتذر بشدة للركاب الآخرين في هذه الرحلة على الازعاج الناجم عن هذه الحادثة. سنضمن عدم حدوث مثل هذه المشكلة مرة أخرى.