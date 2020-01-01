بيلبورد يكشف عن قائمة بأفضل 25 أغنية كورية لعام 2019 من اختيار النقاد







اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تتميز الصناعة الترفيهية الكورية بأنماط موسيقية تنشر بسرعة هائلة في جميع أنحاء العالم، ومع دخول العالم إلى ما يُطلق عليه إلى حد كبير “الموجة الرابعة من الكيبوب”، أصبح وجودها تدريجيًا جزءًا طبيعيًا من ثقافة الموسيقى العالمية. وعليه كشف موقع بيلبورد عن قائمة أفضل 25 أغنية كورية لعام 2019 والتي تم اختيارها من قِبل النقاد. نستعرضها معكم:

5. SuperM, “Jopping”

24. JVCKI WAI, YOUNG B, OSSHUN GUM & HAN YO HAN, “DDING” 23. Seventeen, “Fear”

22. AB6IX, “Breathe”

21. BLACKPINK, “Kill This Love”

20. ITZY, “Dalla Dalla”

19. IU, “Blueming”

18. Red Velvet, “Psycho”

17. R.Tee & Anda, “What You Waiting For” 16. NCT 127, “Highway to Heaven” 15. BTS, “Boy With Luv (feat. Halsey)” Advertisements 14. TWICE, “Fancy”

13. ATEEZ, “Say My Name”

12. N.Flying, “Rooftop”

11. CLC, “No”

10. Stray Kids, “Miroh”

9. (G)I-dle, “Lion”

8. Hwasa, “Twit”

7. AKMU, “How Can I Love the Heartbreak, You’re the One I Love”

6. GOT7, “You Calling My Name”

5. Heize, “We Don’t Talk Together (feat. Giriboy)”

4. TXT, “9 and Three Quarters (Run Away)”

3. Chung Ha, “Gotta Go”

2. Apink, “%% (Eung Eung)”

1. EXO, “Obsession”



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