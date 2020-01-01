شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أسرة كيم كارداشيان تستقبل العام الجديد بـ"البيجامات" وتتلقى هدايا مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقبلت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، مع أسرتها العام الجديد مرتديين ملابس المنزل "البيجامات"، وتلقوا هدايا مميزة من إحدي الشركات الخاصة بالملابس، وتحمل كل هدية صورة صاحبها، حيث نشرت كريس جينر والدة كيم صورا لأفراد العائلة خلال وقوفهم إلى جانب الهدايا، عبر حسابها بموقع "أنستجرام".







وتقضى "كيم" عطلة عيد الميلاد برفقة بناتها نورث "6 أعوام" وساينت "4 أعوام" في منطقة "ساكس أفينو" فى ولاية نيويورك للاستمتاع بعطلة عيد الميلاد مع أسرتها.









وتعرضت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان، لاتهام من جانب أحد المغردين على "تويتر"، الذي زعم أنها أهدت ابنتها الكبرى نورث ويست، القميص الملطخ بالدماء الذي كان يرتديه الرئيس جون إف كينيدي عندما تم اغتياله.

كانت كيم البالغة من 39 عامًا، قد شاركت بعض الهدايا التي اشترتها لأطفالها فى عيد الميلاد في قصتها على Instagram ، بما فى ذلك عنصران لابنتها الكبرى نورث ويست، التى تبلغ من العمر 6 سنوات، إحداهما سترة مايكل جاكسون المرصعة بالجواهر. وقبعته، وذلك من خلال شرائهما منJulien's Auction House ، وتم بيع السترة بمبلغ 65.625 دولار والقبعة مقابل 56.250 دولار، وفقًا لتقارير الموقع.

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وأوضحت كيم كاردشيان عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" أن "نورث ويست من كبار مشجعي مايكل جاكسون حقًا وعرفنا أنها ستحب هذا.. فزنا بذلك في مزاد لشركة Northie لعيد الميلاد.، والأمر لم ينته عند هذا الحد، فقد اختلق شخص قصة مزيفة حول شراء كاردشيان القميص الذي كان يرتديه جون إف كينيدي عندما تم اغتياله.

وفى ليلة عيد الميلاد، كشفت كيم كاردشيان على إنستجرام، أنها وزوجها كانى ويست، تمكنا من شراء سترة تخص مطرب البوب الشهير مايكل جاكسون، والتى أهدتها لابنتها الكبرى نورث، البالغة من العمر 6 سنوات، حيث تم شراء السترة فى مزاد بمبلغ 65.625 دولارًا فى شهر أكتوبر، لكن ذلك لم يكن الجزء الوحيد من تذكارات مايكل جاكسون التى حصلت عليها عائلة كاردشيان.