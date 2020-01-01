شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال تامر حسنى بعد اطلاقه تحديا عالميا بفيديو على "برج خليفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أطلق النجم تامر حسنى، تحديا عالميا بالتعاون مع تطبيق "تيك توك"، بعدما اختارته إدارة منصة السوشيال ميديا العالمية، كأفضل واجهة عربية لقيامة بأول تحدي عربى وعالمى لتحقيق 5 أمنيات لجمهوره، نشر تامر حسنى فيديو أثناء تواجده على برج خليفة، معلنا فخره بهذه اللحظة التاريخية.

وقال تامر حسنى عبر حسابه على انستجرام "تشرفت باختياري الواجهة العربية العالمية لتيك توك .. للتطوير شكلاً ومضموناً من خلال اول تحدي عالمة لي بعد النجم العالمي ويل سميث العام الماضي وإخترته تحدي انساني ايجابي من خلال الأمنيات ليكون هدف واضح و مسجل صوت و صوره نسعى من اجل تحقيقه"

ونشر تامر حسنى، مقطع الفيديو، عبر خاصية الاستورى على حسابه بإنستجرام، حيث كتب على برج خليفة، قبل ظهور تامر حسنى، شعار التحدى وهو "#2020.. Make your Video.. Make A wish"، فيما بدأ تامر الفيديو بكلمات أغنيته الجديدة "حلو الكلام"، حيث قال من كلمات الأغنية "حلو المكان يا أصحاب زمان"، ثم استكمل حديثه للإعلان عن التحدى الجديد، " كل سنة وانتوا طيبين.. تحدى السنة دى هيكون على مستوى العالم.. وهو عبارة عن أمنيتين الأولى شخصية والتانية عامة.. تعالولى على "تيك توك" وقولولى أمنياتكوا إيه في السنة الجديدة.. هو ده".

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