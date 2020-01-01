شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان لـ دنيا سمير غانم فى عيد ميلادها :"أغلى زوجة وأم وصديقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الإعلامى رامى رضوان، رسالة حب لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، بمناسبة عيد ميلادها، متمنيا لها المزيد من النجاح و التقدم فى حياتها الفنية والشخصية، ونشر رامى صورة مع زوجته دنيا من الاحتفال، عبر حسابه على انستجرام.

وكتب رامى رضوان، قائلا:" كل سنة وانت طيبة وناجحة ومتفوقة وشاطرة كل سنة وانت أغلى زوجة وأم وصديقة كل سنة وانت مصدر سعادة وبهجة وفرح لجمهورك في كل حتة في الكون وانزل يا جميل في الساحة ".



رامى رضوان

احتفلت النجمة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها الخامس والثلاثين، فى منزل الفنان محمد محمود عبد العزيز بصحبة زوجها وعدد كبير من الفنانين، منهم الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته، والفنان هشام ماجد وزوجته، وكريم فهمي وزوجته، إضافة إلى الفنان شيكو، وعبرت دنيا عن ساعتها بالاحتفال، حيث نشرت صورة عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، قائلة : "شكرا على اليوم الجميل أشقائى كريم ومحمد محمود عبد العزيز أما زوجي رامي رضوان لا يمكنني شكرك وكيف جعلتني سعيدة فى مثل هذا اليوم المميز أحبك كثيرا".

Advertisements

ومن جانبه، رد محمد محمود عبد العزيز عليها قائلا: "أنتي شقيقتنا يا دودوو ورامي أخونا ومرحب بك دائمًا في منزلك ، بين إخوانك وأخواتك ..سنة جديدة سعيدة وأتمنى لك عيد ميلادًا عظيمًا وحياة مليئة بالسعادة دايما يارب ان شاء الله".

كما نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، صورة تجمعه مع زوجته والفننة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، مصحوبا بتعليق :"كل سنة وأنت طيبة يا دودي دايماً ناجحة ومكسرة الدنيا وبخير وربنا يخليكم لبعض كلكم".

وكانت آخر أعمال دنيا مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" رمضان الماضي فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشة ‪cbc.