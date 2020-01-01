شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يستقبل 2020 بصورة مع زوجته وهذا تعليقه عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى النجم أحمد السقا، سنة سعيدة على الجميع وأن تكون سنة 2020 الأفضل، وشارك السقا متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، صورة تجمعه بزوجته مها الصغير من الحلقة التى تم تصويرها معها فى برنامج its show time و كتب السقا، قائلا:" سنة سعيد على الجميع و أتمنى لكم و لأحباكم عام جديدا سعيد".



أحمد السقا

وحل النجم أحمد السقا، ضيفا على برنامج its show time الذى تقدمه الإعلامية دينا حويدق ومها الصغير على قناة CBC، وتحدث عن و أكثر نصيحة يتذكرها من والده هي جملة "أوعي تتجوز يا ابني"، كما كان ينصحه دائمًا بالتواضع بين الناس ومصاحبتهم، كاشفًا أن لقطات الأكشن في أفلامه مثل مشهد "حرقه" في فيلم الجزيرة، وقفزته في النيل بفيلم تيتو، وهروب اضطراري يقوم بها بنفسه بدون الاستعانة بدبلير، حيث يتدرب عليها ويدرسها.

وأكد الفنان أنه أكثر الممثلين بين أبناء جيله تصويرًا في الخارج، وأنه بحسب خبرته وتجاربه يمكنه القول إن في مصر الآن تقنيين لأفلام

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وشدد السقا على أنه في البداية لم يكن مقتنعًا بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك لأنه "راجل دمه حر"، متابعًا أن الكلام الجيد يرفع من معنوياته لكن أي شخص يتجاوز في حق أهل بيته لا يتهاون معه.

وسرد الفنان قصة شاب استمر يسبه على حسابه بموقع الصور الأشهر انستجرام، لمدة 6 أشهر طوال اليوم، فلم يكن منه سوى أنه وصل إليه بطريقته الخاصة وذهب إلى عنوانه وطرق باباه فجرًا وحين فتح الشاب باب المنزل ورأه أغشى عليه فورًا.

ويصور السقا أحدث أفلامه "العنكبوت" وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا في أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.