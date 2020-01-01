شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود: عام 2019 لا يصدق وحصدت خلاله تعب رحلة شاقة عمرها 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم الأمريكي المصرى الأصل مينا مسعود أن عام 2019 كان عاما جيدا بالنسبة له لأنه تحقق له به حلمه وحصد به ثمار 10 سنوات من السعي والعمل الشاق، والتى تم تكليلها بفيلمه الشهير "علاء الدين"، الذى حقق نجاحا كبيرا فى السينما العالمية وحصد إيرادات بملايين الدولارات، وكتب مينا عبر حسابه بموقع "أنستجرام": "عام 2019 كان عاما لا يصدق.. بذلت خلال السنوات الماضية الكثير من العمل القاسي والذي أتى ثماره مع نهاية العقد الحالي".



مينا مسعود

وتابع :"في عام 2010 وقفت لأول مرة على مسرح المعهد والفرص كانت محدودة للغاية وكنت أحتفل بكل فرصة، ومع منتصف العقد الماضي تخرجت من معهد المسرح وعملت كممثل في النهار ونادل في المساء من أجل استخراج الفيزا إلى لوس أنجلوس وتحقيق أحلامي هناك".

وأضاف قائلا :"بعد عامين ماضيين حدث تغير تام في حياتي وأتيحت لي الفرصة لأكون واحد من علمات هوليود وكان أكثر مما أتمنى ولا تزال هناك الكثير من العقبات أمامي ولكن سأعمل بجد اكثر وأكثر ذكاء وحماس في العقد القادم أكثر مما فعل في العقد الماضي".

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واختتم كلامه قائلا :"مسار أي فنان لا يمكن التنبؤ به تماما ولكن يمكن التحكم في مدى جدية عملك، وكيف تتعامل مع من حولك، وأشكر جميع المعجبين والمحبين لي في هذه الرحلة معي وإلى العشر سنوات المقبلة في الحياة، لنجد الحب والحلم والتقدم".

وحقق فيلم Aladdin أو علاء الدين إيرادات فى شباك تذاكر السينما العالمية وصلت إلى 874 ملايين دولار أمريكى حول العالم،ليسجل الأعلي إيرادا في تاريخ ويل سميث السينمائي وهو ما دفع النجم الكبير لتوجيه كلمة شكر لكل جمهوره في انحاء العالم بكل اللغات حيث قال شكرا باللغة العربية والروسية والفرنسية وغيرها من اللغات.

الفيلم الذى يعد إعادة لإنتاج الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ليحقق بذلك إيرادات بقيمة تفوق 3 أضعاف ميزانيته والتى تقدر بـ 183 مليون دولار.

فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.