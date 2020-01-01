شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد حماقى ومايا دياب يشعلان حفل رأس السنة بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم محمد حماقى حفل رأس السنة بأحد فنادق التجمع الخامس، وشارك فى الحفل النجمة اللبنانية مايا دياب محمد حماقى ومايا دياب التى ارتدت فستان أحمر أنيق، حيث افتتحت الأخيرة الفقرة الأولى من الحفل بعدد من أغانيها التى تراقصت عليها أمام الجمهور على مسرح الحفل قبل أن يصعد حماقى ويبدأ فى الغناء.

وغنى حماقى عدداً من أغانيه المعروفة الجديدة والقديمة منها "أحلى حاجة فيكى"، "نفسى ابقى جنبه"، "م البداية"، و"يا ستار"، و"راسمك في خيالي"، و"كل يوم من ده"، و"واحدة واحدة" "أجمل يوم"، "يزلزل"، "قدام الناس"، "جرى أيه"، "ليه بيلموني"، "من قلبي بغني"، "عمره ما يغيب" وغيرها من الأغاني.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والمجتمع والرياضة منهم حسنى عبدربه وزوجته، وشادى محمد وعلى جبر وأحمد الشناوى ودونجا والفنان محمد على رزق وزوجته، والفنانة رانيا ملاح، والفنانة ندي بهجت وزوجها، والفنانة نور قدرى وزوجها وكلوديا والإعلامي تامربشير والفنانة دانا الباز والإعلامية جيسى العاصى والفنان نادر حمدى والاعلامى ممدوح موسى والفنان كريم مأمون

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وأحيا محمد حماقي آخر حفلاته داخل جامعة النهضة بمحافظة بنى سويف، والذي شهد حضور 6 آلاف من طلاب الجامعة المنتمين للفرق المختلفة والخريجين منها، كما طرح حماقى أحدث أعماله الغنائية كليب" راسمك فى خيالى" وهى أغنية من أغنيات ألبومه الأخير "كل يوم من دا".

وشهدت ليلة رأس السنة نشاطًا فنيا كبيرا للمطربين والراقصات لإحياء الحفلات الغنائية فى فنادق مصر، لاسيما أن هذا اليوم يعد أبرز المواسم بالنسبة لهم، حيث يحيى كل مطرب أكثر من حفل الليلة، وسط اقبال كبير من الجمهور الذي يحرص على الخروج والسهر سواء بصحبة أصدقائهم أو عائلاتهم رغم ارتفاع أسعار الحفلات والتى بدأت من 2000 ووصلت إلى 10000 جنيه.