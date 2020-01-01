شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.."شكله طيب" أغنية جديدة لـ"ريهام عبد الحكيم" على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة ريهام عبد الحكيم أغنية جديدة بعنوان "شكله طيب"، من كلمات عصام حسني، وألحان محمدي، وتوزيع الموسيقي أحمد مجدى، وميكس وماستر مصطفي روؤف، على حسابها الشخصي على موقع "يوتيوب"، وذلك قبل مشاركتها فى إحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الشتاء، بمشاركة المطرب مدحت صالح، يوم الاثنين المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة أحمد عامر، ومن المقرر أن تقدم ريهام خلال الحفل مختارات من روائع كوكب الشرق أم كلثوم والطرب الأصيل إلي جانب مجموعة من أجمل أعمالها الفنية.

وأعربت ريهام عن سعادتها لتكريمها فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الأخيرة، قائلة: "شرف كبير ليا إنى أتكرم من بيتى، ومن مكان بحبه، والتكريم جه فى سن صغير والناس أتكلمت عنى وده تقدير من الوزيرة ورئيس دار الأوبرا"، مضيفة: "دى حاجة تسعدنى وإن اختيارى كل عام دى حاجة كبيرة وأنا بغنى فى الأوبرا من وأنا صغيرة وبحس إنى فعلا فى بيتى".

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جدير بالذكر أن الفنانة ريهام عبد الحكيم، بدأت مشوارها في الغناء مع دار الأوبرا والتحقت بفرقة المايسترو سليم سحاب، وكان بداية تعارفها مع الجمهور من خلال مسلسل "أم كلثوم" عام 1999، حيث كانت تلعب شخصية "أم كلثوم" في صغرها، وقدمت عددا من الأغاني منفردة من بينها تترات مسلسلات تلفزيونية وأغاني دعائية للأفلام مثل أغنيتي فيلم "عسل أسود" بالورقة والقلم" و"فيها حاجة حلوة" و"الأسطورة"، وحصلت "عبدالحكيم" على جائزة الميكروفون الذهبي من اتحاد الإذاعات العربية مرتين متتاليتين.