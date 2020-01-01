السقا يكشف كيف أنقذ سليمان عيد من الموت:" غرق وحروق من الدرجة الثالثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان أحمد السقا عن العلاقة القوية التي تربطه بالفنان سليمان عيد، مؤكدًا إنهما مرا سويًا بالعديد من المواقف، وأنه يعتبره أعز أصدقائه بالوسط الفني، ولكنه كاد يفقده مضيفًا: "بوورم أوي".

وتابع السقا، خلال لقاء ببرنامج it's show time، الذي تقدمه زوجته مها الصغير عبر فضائية CBC، في حلقة "رأس السنة": "في إحدى السفريات لأبي قير، طلب سليمان أن ينزل معي البحر لتنشيط عضلة قلبه، مؤكدًا أن الأخير لا يجيد السباحة، فغرق منه في المياه".

وأضاف: "نزل البحر مطلعش، فنزلت أدور عليه لاقيته خلاص بيخلص، فوضعته على الرمل، وتركته وذهبنا لنأكل، وغبنا لمدة ساعة، ولما رجعنا لاقيت جلده بيطلع في إيدي، ومصاب بحروق من الدرجة الثالثة بسبب شدة الحرارة، فروحنا بيه للمستشفى بسرعة، واتعمله اللازم".