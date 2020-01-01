في ثالث حلقات "الآنسة فرح".. أسماء أبواليزيد تتزوج أحمد مجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد الحلقة الثالثة من مسلسل "الآنسة فرح" اتخاذ فرح قرارًا بالإبقاء على الجنين، والزواج من "شادي" بشكل صوري، على أن تعود لخطيبها "طارق" بعد الإنجاب والانفصال.

قررت فرح أن تعطي المولود لشادي وزوجته نادين، كما بدأت بالتعرّف أكثر عليهما كي تضمن أنها ستمنح طفلها لأسرة مناسبة.

وبعد اغتيال زين، يفكر شادي كيف سيتعامل مع الأمر، خاصةً أن سمعة الفندق أصبحت سيئة، في الوقت الذي يحاول فيه طارق البحث عن القاتل، وتتبع عصابة المخدرات.

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ويُعرض مسلسل الآنسة فرح على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، من إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.

مسلسل الآنسة فرح بطولة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.