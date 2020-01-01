محمد محمود عبدالعزيز يكشف عن صورة خطيبته لأول مرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
كشف الفنان محمد محمود عبدالعزيز عن صورة خطيبته التي احتفل معها بالعام الجديد، بصحبة عائلته ومجموعة من أصدقائه.
ونشر "عبدالعزيز" صورة من احتفاله، أمس، باستقبال العام الجديد، وعلق: "يا رب دايماً متجمعين على الخير، أمي وأخويا وزوجة أخويا وعمي وابن خالتي، وانضمام خطيبتي لأول مرة في احتفال عائلي مع أهلي وأصدقائي وحبايبي وإخواتي".
وظهر في الصورة عدد من النجوم أبرزهم كريم محمود عبدالعزيز، هشام ماجد، شيكو، كريم فهمي، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان.
شارك محمد محمود عبدالعزيز مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، وشاركه البطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، محمد رياض.
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