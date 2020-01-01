بطلة "أبوالعروسة" تبعث برسالة رومانسية لخطيبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استقبلت الفنانة ولاء الشريف بطلة مسلسل "أبوالعروسة"، العام الجديد، برسالة رومانسية لخطيبها نشرتها على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "سنة عدت فيها أول خطوة لحياتنا مع بعض، ربنا يكمل اللي جاي على خير ويباركلنا في حياتنا ويحققلنا أحلامنا سوا ويبعد عنا كل الشر، والعمر كله مع بعض يا حبيبي".

يذكر أن آخر أعمال ولاء الشريف مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة علي ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، سهر الصايغ.