محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قالت الفنانة عفاف رشاد إنها تتمنى أن يكون عام 2020، عام خير وسعادة على أسرتها وعلى الجميع.
وأكدت في تصريح خاص لمصراوي أنها لا تقوم بطقوس خاصة لاستقبال العام الجديد، ولكن تتمنى كل عام دوام الصحة والستر، وتدعو لنجلها بالتوفيق، وأن يعم السلام والخير على مصر وجميع البلدان العربية.
وأوضحت أن عام 2019 كان عاما جيدا وبه العديد من النجاحات، فقد شاركت في أكثر من عمل حقق نجاحا كبيرا، وهي "حواديت الشانزليزيه"، و"ولد الغلابة"، و"بركة".
وعن أعمالها في 2020، قالت: "أشارك في مسلسل الاختيار، وبدأت التصوير منذ أسبوعين، والمسلسل يحكي قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، وأتمنى أن يحظى المسلسل بإعجاب الجمهور".
كانت هذه تفاصيل خبر عفاف رشاد: "هذه أمنيتي في عام 2020" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.