عفاف رشاد: "هذه أمنيتي في عام 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة عفاف رشاد إنها تتمنى أن يكون عام 2020، عام خير وسعادة على أسرتها وعلى الجميع.

وأكدت في تصريح خاص لمصراوي أنها لا تقوم بطقوس خاصة لاستقبال العام الجديد، ولكن تتمنى كل عام دوام الصحة والستر، وتدعو لنجلها بالتوفيق، وأن يعم السلام والخير على مصر وجميع البلدان العربية.

وأوضحت أن عام 2019 كان عاما جيدا وبه العديد من النجاحات، فقد شاركت في أكثر من عمل حقق نجاحا كبيرا، وهي "حواديت الشانزليزيه"، و"ولد الغلابة"، و"بركة".

وعن أعمالها في 2020، قالت: "أشارك في مسلسل الاختيار، وبدأت التصوير منذ أسبوعين، والمسلسل يحكي قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، وأتمنى أن يحظى المسلسل بإعجاب الجمهور".