صورة تجمعه بوالده.. هكذا استقبل محمد محمود عبدالعزيز العام الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حرص الفنان محمد محمود عبدالعزيز، على استقبال العام الجديد، بصورة قديمة تجمعه بوالده النجم الراحل، نشرها على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلق: "أول صورة في السنة، عاده ربنا ما يقطعها، كل سنة وحضرتك طيب وبخير وسعيد وفي مكان أحسن من اللي إحنا فيه بكتير".
وتابع: "أدفع عمري كله وأرجع لأي لحظة من اللي كنا متجمعين فيها، وأسند على حضرتك برضه، مع إن أقسم بالله العظيم مازلت ساند على حضرتك، يا أحن وأغلى وأطيب أب في الدنيا".
يذكر أن محمد محمود عبدالعزيز، شارك مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، وشاركه البطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، محمد رياض.
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