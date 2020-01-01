بعد أسبوع من عرضه.. إيرادات "الفلوس" تتجاوز 12 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تجاوزت إيرادات فيلم "الفلوس" حاجز الـ 12 مليون جنيه، بعد أسبوع من طرحه بدور العرض السينمائي. الفيلم حقق حتى الآن إيرادات قدرها 12 مليون 422 ألف 499 جنيه. ويتنافس الفيلم مع "الفيل الأزرق 2"، "إنت حبيب وبس"، "لما بنتولد"، "بيت ست"، "استدعاء ولي عمرو"، "ولاد رزق 2"، "خيال مآتة". فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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