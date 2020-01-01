تراند اليوم : بالصور..وفاة راقصة أثناء الاحتفال برأس السنة الجديدة



بينما أنهكها التعب بسبب رقصها في حفلة ماجنة احتفالًا برأس السنة الجديدة وأعياد الكريسماس، لقيت راقصة مصرعها بعد انتهائها من حفلتها في باريس.

حيث توفيت أليشا جيمس ، البالغة من العمر 27 عامًا ، من نوتنجهام ، بعد تعرضها لحادث سير في مقاطعة بيدفوردشير الانجليزية ، حوالي الساعة 11.15 مساءً، وذلك بعد أن أدت أحد عروضها على خشبة مسرح مولان روج في باريس، ولقيت مصرعها في الحادث المروع الذي نتج عنه تحطم ثلاث سيارات عشية عيد الكريسماس.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم إغلاق الطريق السريع لمدة تسع ساعات بينما سارع عمال الإنقاذ إلى مكان الحادث.

وقال متحدث باسم شرطة بيدفوردشير إنهم لا يزالون يحققون في سبب تحطم السيارات الثلاث وناشدوا أي شهود أو سائقين مع الشرطة كانوا على الطريق السريع قبل دقائق من الحادث ، للاتصال بهم.





