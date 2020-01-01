تراند اليوم : فيديو صادم.. وفاة مطرب شهير أثناء الغناء على المسرح



نشرت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصف بالصادم، للحظة وفاة المغني البرازيلي الشهير جوليانا سيزار أحد فناني موسيقى الكانتري في البلاد من ذبحة قلبية قوية خلال تواجده على المسرح فجر الثلاثاء عن 58 عاما، على ما أعلنت شركة إنتاج أعماله.

ويظهر في الفيديو الذي نشره النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر اللحظة التي سقط فيها جوليانو سيزارو وهو يرتدي قبعة رعاة البقر على المسرح ويحمل المذياع فيما كان يؤدي أغنية. وحاول مسعفون إنعاشه لكن دون جدوى، وفارق الحياة على الفور على المسرح، وسط حالة من الصدمة لكل الحاضرين، حيث تعال الصراخ والعويل على الفنان.

في السياق ذاته قالت شركة «اكسبلوسيون ميوزيك» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعب "فيسبوك" :« هذا أسوأ نبأ نعلن عنه. أصيب جوليانو سيزار بنوبة قلبية عندما كان يغني في اونيفلور في ولاية بارانا»، في جنوب البرازيل.





