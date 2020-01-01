تراند اليوم : فنانة شهيرة تستقبل العام الجديد عارية:"ما تحطو عيونكن بمطارح غلط"



نشرت فنانة شهيرة مجموعة من الفيديوهات والصور التي تظهرها شبه عارية بملابس قصيرة لا تغطي سوى أجزاء قليلة من جسدها، بمناسبة العام الجديد 2020.

وبثت الفنانة السورية إنجي خوري، فيديوهات بملابس تظهر جسدها بشكل فاضح وهي تؤدي وصلات رقص مثيرة بإيحاءات جنسية وأهدتهم لمتابعيها في مصر، وعلقت على أحدهم قائلة :"ما تحطو عيونكن بمطارح غلط".

كما نشرت صور من جلسة تصوير بفستان مثير مفتوح بشكل فاضح من منطقة الصدر مهنئة متابيعيها بالعام الجديد.

وأثارت الصور والفيديوهات انتقادات كبيرة للفنانة المثيرة للجدل، والتي لم تخلو من توجيه الشتائم والألفاظ النابية لها، كما أعلنت عن انها بدأت السنة الجديدة بعمل 500 بلوك لمتابعيها لكنها لم تذكر السبب.

والفنانة إنجي خوري دائمة إثارة الجدل من خلال التعري واتهامها بالإباحية واستعراض جسدها بشكل مثير وفاضح، فيما وصفها البعض بأنها "ميا خليفة" السورية.

ما تحطو عيونكن بمطارح غلطء😔♥️ pic.twitter.com/SIebSkN4cX — انجي - Angie (@iSingerAngieKh) January 1, 2020

يارب سترك ورضاك بسنة ٢٠٢٠ pic.twitter.com/uZGzidTEyA — انجي - Angie (@iSingerAngieKh) January 1, 2020

— انجي - Angie (@iSingerAngieKh)— انجي - Angie (@iSingerAngieKh)