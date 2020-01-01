تراند اليوم : صور| دماء في غرفة نوم مذيعة شهيرة

أظهرت صور نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية من داخل غرفة نوم "كارولين فلاك"، المذيعة بـ "لوف إيلاند" بقع الدماء على السرير، جراء هجومها بمصباح على صديقها "لويس بورتون" في ديسمبر الماضي، ما دعا الأخير إلى التقدم ببلاغ ضدها إلى الشرطة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه: "الشرطة كانت على حق عندما قالت إن ما حصل يبدو وكأنه فيلم رعب".

واتهمت فلاك (40 عامًا) بضرب صديقها البالغ من العمر 27 عامًا على رأسه في شقتها في "إزلينجتون"، شمال لندن.



تم استدعاء الشرطة إلى منزلها حيث تعيش مع صديقها في الساعة الخامسة صباح يوم الخميس 12 ديسمبر.

وقال مصدر: "الصورة مروعة للغاية. مريع. يبدو مثل حمام دم". وأضاف: "لقد كانت الشرطة على حق تمامًا عندما قالوا إن ما حصل يشبه فيلم رعب".

واستمع القضاة إلى "فلاك" بعد قراءة المحادثات التي فسرتها بأنه يخونها.

وفي الصورة التي تم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية ملاءة السرير وقد اكتست بلون الدم. وتظهر قاعدة ما يبدو أنه مصباح ملقاة بجوار السرير.

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ونفت "فلاك"، الاعتداء بعد أن استدعى "لويس" الشرطة لها، قائلاً: "لقد حاولت قتلي"، فيما بدا وجهه مغطى بالدماء بعد إصابته بجروح "كبيرة" في الرأس.



ومن المقرر أن تبدأ محاكمة المذيعة الشهيرة في 4 مارس، حيث سيتم تضمين لقطات مصورة التقطتها للشرطة، وتسجيل المكالمة التي تلقتها من صديقها كدليل.

وأجبرت القضية "فلاك" على ترك وظيفتها التي تتقاضى عنها 1.2 مليون جنيه إسترليني سنويًا في برنامج "جزيرة الحب".

وتم رصدها في مطار هيثرو يوم السبت قبل أن تنطلق إلى لوس أنجلوس.

ويقال إنها لا تزال في علاقة مع عارض الأزياء ومدرس التنس، لكن القاضي أمرها بعدم الاتصال به.

وكتب لويس على "إنستجرام" بعد جلسة المحاكمة: "إنه لأمر محزن لا أستطيع رؤية صديقتي خلال عيد الميلاد. ما شاهدته اليوم كان فظيعًا".

