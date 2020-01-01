تراند اليوم : شاهد.. هيفاء وهبى تشعل حفل رأس السنة بملابس مثير بمصر



تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من حفل غنائي أحيته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، ضمن حفلات رأس السنة.

وظهرت هيفاء خلال الحفل مرتدية مرتدية ملابس مثيرة، حيث ارتدت فستان أخضر مفتوح من الأسفل والأعلى، مع لون شعر أشقر، وقدمت العديد من الأغاني الجديدة والقديمة وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وتداول النشطاء فيديوهات هيفاء خاصة بعد قيامها بتقبيل إحدى الحاضرات، كما أدت أغاني أشعلت حماس الحاضرين.

— Yara hw ???? (@YaraKhalifee)— Ɲiիคຖ ???? (@NihanSalhi)— Ɲiիคຖ ???? (@NihanSalhi)