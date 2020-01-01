بالفيديو: سخرية لاذعة من دانة جبر بسبب شكل أنفها.. سيختفي قريباً

نشرت الفنانة السورية دانة جبر، على حسابها على “إنستغرام”، مقطعاً مصوراً لفت أنظار الكثيرين.

وظهرت فيه وهي ترافق إحدى الأغنيات من خلال تحريك الشفاه وحققت ما يزيد على 44 ألف مشاهدة.

ومنعت الفنانة خاصية التعليقات إلا أن المتابعين تمكنوا من إبداء آرائهم من خلال بعض الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على تطبيق الصور والفيديوهات.

ورأى بعض هؤلاء أنها بالغت في الخضوع لعمليات التجميل وأشاروا إلى أن أنفها يكاد يختفي أو أنه قد يختفي في العام 2020.

ومما جاء في التعليقات: “دانة جبرعالسنة الجديدة راح يختفي أنفها” و”بدل ما يسووا عمليات تجميل عم يعملوا عمليات تشويه” و”نعمة أن الفتحات الأنفية مبينين لتحسن تاخود شهيق وزفير” و”رح يصيبها ضيق تنفس بسبب تصغير الأنف”.