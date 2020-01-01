9.2 مليار دولار إجمالي مبيعات شباك تذاكر السينما في الصين 2019

بلغ إجمالي مبيعات شباك تذاكر السينما في الصين 3ر64 مليار يوان (حوالي 2ر9 مليار دولار) خلال عام 2019، بزيادة 4ر5% على أساس سنوي، ما يعد رقما قياسيا جديدا لشباك التذاكر في البلاد، وفقًا

لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت مصلحة الدولة الصينية للسينما –في بيان اليوم الأربعاء - أن الأفلام المحلية حققت 2ر41 مليار يوان (حوالي 9ر5 مليار دولار)

من مبيعات شباك التذاكر خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 65ر8% على أساس سنوي.



وأضافت المصلحة أن الصين أنتجت خلال العام الماضي 1037 فيلما، وأن 47 فيلما صينيا كانوا من بين 88 فيلما تجاوزت مبيعات شباك التذاكر لكل منها 100 مليون يوان (1ر14 مليون دولار).

