ديانا كرزون تستقبل العام الجديد بألبوم "مدلي عمري مشي 2020"

ميرنا وليد - بيروت - قررت الفنانة الأردنية ​ديانا كرزون​ أن تستقبل العام الجديد، بخطوة فنية مميّزة، إذ طرحت ألبوم غنائي بعنوان "مدلي عمري مشي 2020" والذي يتضمن إعادة توزيع لعدد من الأغنيات بالتعاون مع الموسيقار وائل الشرقاوي الذي أعاد توزيع تلك الأعمال الغنائية بقالب موسيقي جديد ببصماته الموسيقية الإبداعية والمتميزة.

وقد تم إعادة توزيع أغاني "حبني دوم، وشهرين، وملح البحر، وكذب علي، وقد الكون، والعمر ماشي، وانساني ما بنساك - مزيكا هاديه".

وكانت عايدت كرزون الجمهور لمناسبة العام الجديد، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"تسامحوا فرحلة الحياة قصيرة، أحبوا بصدق واضحكوا بدون قيود.. سامحوا الناس سريعاً وصافحوا بعضكم البعض، أسعدوا من تحبون هي الأيام تمضي بنا ويوماً سنصبح ذكرى فقط فاجعلوها جميله صفوا قلوبكم ونيتكم من الداخل تصفى حياتكم وتصفى لكم الدنيا بكلها هذا ما أتمنى لكم في السنة الجديدة كل عام وانتم بألف خير".

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