ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاتماعي فيديو ظهر فيه الفنان ناصيف زيتونوهو يتعرض لموقف محرج بسبب احتضان معجبة له بقوة، في كواليس إحدى حفلاته دون ان تتركه بل راحت تشد بكل قوتها على ناصيف الذي حاول ابعادها بلطافة فظلت مصرة فقال لها "وجعتيني..علق ما هعرف أغني"، ولكنها قامت باحتضانه مرة أخرى وقبلته.
يذكر ان ناصيف زيتون كان قد أطلق أغنية جديدة من ألبومه الذي سيبصر النور قريبا تحت عنوان "مش خايف منك" وهي موجهة إلى مرضى السرطان في خطوة انسانية لافتة منه
كانت هذه تفاصيل خبر ناصيف زيتون يتعرض لموقف محرج ويقول لمعجبة :وجعتيني -بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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