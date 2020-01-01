هيفا وهبي تركع على المسرح لتقبّل سيدة في حفلها ليلة رأس السنة

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ خلال احبائها حفلها بليلة رأس السنة وهي تركع على قدميها لتقبل إحدى السيدات الحاضرات في الحفلة.

وبتواضعها الكبير حرصت هيفا وهبي على التقاط الصور مع محبيها وعندما رات هذه السيدة تردد اغنيتها من الحضور اقتربت منها وركعت لتقبلها ما جعل المتابعين يشيدون بتصرف هيفا النبيل.

من ناحية ثانية ظهرت هيفا بلوكها الجديد الذي تصور فيه فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" حيث اختارت ان تغير لون شعرها وتصبح شقراء من اجل الدور.