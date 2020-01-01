خاص الفن- ماغي بو غصن: "بدي إبقى مغرومة بجمال..وبدنا مصرياتنا"

ميرنا وليد - بيروت - لم يكن العام 2019 سهلا على الممثلة ​ماغي بو غصن​ على الصعيد الصحي بشكل خاص الا انها حققت نجاحات على الصعيد الفني ولا يغيب عنها ابدا الشق الوطني والانساني فهي دائما ناجحة فيه.

وقالت ماغي في حديث خاص مع الفن: "كان عام ٢٠١٩ صعباً جداً عليّ شخصياً وعلى لبنان.. أول أمنية قد أطلبها الآن مع انتهاء العام هي أن ينتهي معه هذا الكابوس الذي يحيط بنا.. الشعب اللبناني يستحق الحياة الكريمة.. يستحق وطناً أفضل حال.. علّ الـ2020 تكون خلاصاً لنا.."

وأضافت:"وأتمنى أن تكون السنة الجديدة افضل عليّ صحياً.. لأن العام الفائت كان امتحاناً حقيقياً لإيماني وقوتي وصبري والحمدلله مر على خير."

ماغي المتزوجة من المنتج صاحب شركة "ايغل فيلمز" قالت على الصعيد العاطفي :""بدي ابقى مغرومة بجمال وعايشة معو عالحلوة والمرة" وأن يحفظه الله لي ولعائلتي".

واختتمت : "أما على صعيد المال.. فلا أعرف كيف أعلّق على ما نمر به مؤخراً.. "بدنا مصرياتنا ويزيدولنا شوي هالمصروف بطريقن"! بصراحة الأزمة التي نمر بها صعبة جداً ومعقدة، ونحن بحاجة لحل اقتصادي سريع، الناس تختنق في منازلها، والضيق يطال الكل، لا أعرف ما الذي ينتظرنا، لكن أتمنى أن يكون الحل قريباً وأن يحافظ اللبنانيون على وظائفهم وتتأمن فرص عمل لكل من ترك عمله مجبراً."