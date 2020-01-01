عيضة المنهالي يستقبل 2020 بليلة إستثنائية في أبو ظبي بحضور 37 ألف شخص

ميرنا وليد - بيروت - إستقبلالفنان ​عيضة المنهالي​ العام الجديد 2020 على أنغام صوت الجمهور الذي حضر الحفل الذي احياه ووصل عدده الى 37 الف شخص ورددوا أغنياته دون توقف.

وصرح المنهالي أنه سعيد جداً بهذا التجمّع الجماهري الكبير من الإمارات الغاليةعبر صفحته كاتباً: "ليلة من ألف ليلة، حضور جماهيري فاق التوقعات" وأضاف: "شكراً من القلب لعدد تجاوز الـ37 ألف في ليلة رأس السنة الميلادية 2020، محطمين الرقم السابق في العام الماضي، إنه مسك ختام لسنة مضت وبداية طيبة لسنة قادمة، كل الشكر لكم".

كما قدم تهانيه بالعام الجديد 2020 داعياً إستمرار الأمن والأمان والتميز لوطنه وأبناء وطنه وعلى كل شخص مقيم على أرضها، شاكراً الله تعالي على نعمة القيادة الرشيدة والحكيمة المستمرة في طموح متتالي لتحقيق التميز ورفع راية الإمارات في جميع المحافل العربية والعالمية.