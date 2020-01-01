تراند اليوم : بسبب صورها الإباحية .. المحكمة تحرم فنانة شهيرة من حضانة ابنتها

بعد معركة قضائية بين فنانة شهيرة وطليقها، بشأن حضانة ابنتهما، حكمت المحكمة بإسقاط حضانة الأم عن ابنتها، بعد أن قدم طليقها للمحكمة الوثائق والأدلة التي تجعل الأم غير مؤتمنة على تربية ابنتهما، وهو ما اقتنعت به المحكمة وحكمت لصالحه، خاصة بعد فضيحة تسريب صور إباحية لها من داخل غرفة نومها.

وحسب صحف محلية، قررت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، إسقاط الحضانة عن الفنانة فاطمة الزهراء، المعروفة بلقب “الشيخة طراكس”، في حق ابنتها، بعدما رفع طليقها دعوى إسقاط حضانة ضدها.

وقررت المحكمة السماح ل، “طراكس” بصلة الرحم مع ابنتها كل نهاية أسبوع وخلال الأعياد الدينية، بالإضافة إلى النصف الثاني من كل عطلة مدرسية ، على أن تستلم ابنتها من منزل الحاضن وتعيدها إليه بعد ذلك.

والفنانة المغربية المعروفة بالشيخة “طراكس” دائمة إثارة الجدل بفيديوهات مثيرة كما أنها تؤدي رقصات خليعة أثناء غنائها وترتدي ملابس تظهر مفاتنها.







