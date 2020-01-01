تراند اليوم : أوبرا الاسكندرية تودع 2019 بحفل فنى ل على مر الاجيال

أوبرا الاسكندرية تودع 2019..

بحفل فنى ل على مر الاجيال

إلاسكندرية/نسرين عبد الرحيم

فى نهاية عام 2019 نظمت دار اﻷوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر مساء أمس الثلاثاء حفلا فنيا لفريق على مر الاجيال على مسرح دار أوبرا الاسكندرية والذى يضم كل من الفنان/ محمد الخولى والفنان/ ياسر سعيد بدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقىأصالة اداء عازف العود وليد سلامة ثم قدما مجموعة من أجمل أغنيات زمن الفن الجميل بالاضافة الى بعض الاغنيات المعاصرة منها ماعارف والنهاية واحدة..على حبك..وحشتنى ..نسم علينا الهوى..لونويت ..عيون القلب وبالفاصل الثانى قدمت عازفة القانون المتميزة عفاف شكرى موسيقى حرمت احبك ..ثم واصل الفريق تقديم أغنيات صافينى مرة..اشوف فيك يوم..قلبى عشقها..حلو وكداب..فى يوم وليلة..واختتما الحفل بتقديم ميدلى غنائى متميز

يذكر ان فريق على مر الاجيال تم تأسيسه فى عام 2015 ويضم كل من الفنان محمد الخولى والفنان ياسر سعيد حيث قدم الفريق مجموعة من الحفلات الفنية الناجحة وشارك بمهرجان الموسيقى العربية على مدى السنوات السابقة وقد لاقى استحسان الجماهير.