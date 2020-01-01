نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 13 دقيقة مضت التعليقات على نانسي عجرم تضيء سماء أبوظبي وتتألق بإطلالة ملوكية ليلة رأس السنة مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: بعد سنة حافلة بالنجاحات الإستثنائية، اختتمت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عام 2019 بواحدة من أضخم سهرات دولة الإمارات العربية المتحدة.

واحتفلت نانسي عجرم مع الآلاف من محبّيها في الإمارات بحلول العام الجديد 2020 عند ممشى الواجهة البحرية في العاصمة أبو ظبي مساء 31 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، في حفل نفذت تذاكره بالكامل قبل أيام من موعده المحدّد.

نانسي عجرم قدّمت خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات، فردّد الحضور معها الكلمات عن ظهر غيب وصفقوا لها بحرارة على وقع موجات التصفيق التي رافقتها منذ لحظة صعودها إلى المسرح وحتى مغادرتها المكان.

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أشعلت محبوبة الملايين الأجواء وأطربت الجمهور الذي تفاعل معها بشكل غير مسبوق فأضاءت سماء أبو ظبي في أضخم حفلات رأس السنة لهذا العام.

تألقت نانسي عجرم خلال الأمسية بفستان طويل من اللون البرونزي اللامع فبدت كعادتها بغاية الجمال والأناقة وتنقلت كالأميرات على المسرح، وبعد السهرة شاركت محبّيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور من السهرة أرفقتها بتعليق جاء فيه: “بتمنالكن سنة كلها حب”.

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، كما وتستعد خلال الفترة القريبة المقبلة لطرح أغنية “سينغل” انتهت مؤخرًا من تصويرها على طريقة الفيديو كليب.