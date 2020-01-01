عيضة المنهالي يستقبل 2020 بحفل استثنائي في أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا النجم الإماراتي عيضة المنهالي حفلا استثنائيا بحضور 37 ألف شخص، خلال مهرجان الشيخ زايد بالوثبة في أبوظبي، خلال ليلة رأس السنة الميلادية 2020.

وأعرب المنهالي، الذي يلقبه جمهوره بـ"صوت الإمارات"، عن سعادته البالغة بهذا "التجمّع الجماهيري الكبير من الإمارات الغالية".





وقال عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: "ليلة من ألف ليلة، حضور جماهيري فاق التوقعات".

وأضاف: "شكراً من القلب لعدد تجاوز 37 ألفا في ليلة رأس السنة الميلادية 2020، محطمين الرقم السابق في 2018، إنه مسك ختام لسنة مضت وبداية طيبة لسنة مقبلة، كل الشكر لكم".





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وقدم الفنان تهانيه بالعام الجديد 2020 داعياً باستمرار الأمن والأمان والتميز لوطنه الإمارات وأبناء وطنه وعلى كل شخص مقيم على أرضها، شاكراً الله تعالى على نعمة القيادة الرشيدة والحكيمة المستمرة في طموح متتالٍ لتحقيق التميز ورفع راية الإمارات في جميع المحافل العربية والعالمية.

ويستعد المنهالي لعدة حفلات الغنائية سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تحضيراته لأغنيات منفردة يطرحها في 2020.



