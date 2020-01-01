هازال كايا تنشر صورة حديثة لطفلها.. هذه المرة لم تخش الحسد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنَّ الفنانة التركية هازال كايا تخلت عن فكرة إخفاء ملامح طفلها، بعد انتقاد العديد لها عندما نشرت مؤخراً صورة تجمعها بزوجها وطفلها ووضعت "إيموجي" على وجه ابنها لكي تخفي ملامحه، إذ نشرت قبل ساعات صورةً جديدةً لطفلها "فكرت علي" والذي أتمَّ الشهر ونصف من عمره.
الصورة التي نشرتها هازال بمناسبة العام الجديد وعلقت عليها قائلةً: "عام سعيد للجميع"، يظهر فيها طفلها نائماً على بطنه بينما تتضح بعض ملامحه.
تأتي هذه الصورة بعد أقل من أسبوع على نشر الفنانة التركية هازال كايا، على حسابها على إنستغرام صورةً لها مع طفلها المولود حديثاً دون إظهار وجهه بينما ظهر فيها زوجها المخرج علي أتاي يقف إلى جانبهما، كما استعرضت من خلال الصور التحضيرات التي أجرتها لاستقبال المهنئين.
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Doğum ne zaman diye soranlara,dokuz ay boyunca “işte 37. Haftadan itibaren bekliyoruz,18 kasım’a denk geliyo” dedim.Aynı gün italyan lisesi’nde mezuniyetimizin 10. Yıl kutlaması vardı,yine soranlara “tabi ki ordayım” dedim ama Fikocum sürpriz yapmayı hep sevdi,tahmin etmeliydim.Gecenin bir vakti sancım başladı ama daha birkaç günümüz var gibiydi.Öğlene doğru anlaşıldı ki öyle bir vaktimiz yok.Hamileliğimi de böyle aniden,çok alakasız bir sebeple acilde öğrenmiştim.Neyse...Bu sürpriz sever arkadaş 18 kasım’da böyle katıldı hayatımıza.Aşkımız çok büyük şimdi tarif etmem mümkün değil,yazarken gözlerim doluyor.Çocuk sahibi olmakla ilgili söylenen bütün klişeler de doğruymuş...Gelelim varlıklarına şükrettiğim yol arkadaşlarıma...Hamileliğim ve doğum sakin,huzurlu ve keyifle geçtiyse yegane sebebi doktorumuz Rıza Madazlı...Hakkını ödemem mümkün değil,canım Rıza bey 💕 Arzucuğum @ebearzuculha ve Gözdeciğim @bebegiminyolarkadasi siz olmasanız ne yapardık hiçbir fikrim yok.İyi ki varsınız 💕🌸 Doğuma 1 saat kala aramama rağmen,ertesi güne planladığımızın ötesinde bir oda hazırlayan @aanehos şahanesiniz!!!Doğum günlerimiz ve düğünümüzden sonra oğlumuzun doğumunda da vazgeçemediğimiz,en sevdiğimiz @cutiecakeco birlikte nice kutlamalara! Her zaman telefonun ucunda,konu ne olursa olsun,sen düşünme ben hallediyorum diyenim,Suzim @sznsumeli iyi ki 💕 Yaşadığımız bu rüyayı ölümsüzleştirirken bizimle birlikte ağlayıp gülen,sevgiyle bakan gözlerini sevdiklerim @gozdekumru ve @cetman ne kadar teşekkür etsem az.Hepinizi çok seviyorum 🌸💕View this post on Instagram
Doğum ne zaman diye soranlara,dokuz ay boyunca “işte 37. Haftadan itibaren bekliyoruz,18 kasım’a denk geliyo” dedim.Aynı gün italyan lisesi’nde mezuniyetimizin 10. Yıl kutlaması vardı,yine soranlara “tabi ki ordayım” dedim ama Fikocum sürpriz yapmayı hep sevdi,tahmin etmeliydim.Gecenin bir vakti sancım başladı ama daha birkaç günümüz var gibiydi.Öğlene doğru anlaşıldı ki öyle bir vaktimiz yok.Hamileliğimi de böyle aniden,çok alakasız bir sebeple acilde öğrenmiştim.Neyse...Bu sürpriz sever arkadaş 18 kasım’da böyle katıldı hayatımıza.Aşkımız çok büyük şimdi tarif etmem mümkün değil,yazarken gözlerim doluyor.Çocuk sahibi olmakla ilgili söylenen bütün klişeler de doğruymuş...Gelelim varlıklarına şükrettiğim yol arkadaşlarıma...Hamileliğim ve doğum sakin,huzurlu ve keyifle geçtiyse yegane sebebi doktorumuz Rıza Madazlı...Hakkını ödemem mümkün değil,canım Rıza bey 💕 Arzucuğum @ebearzuculha ve Gözdeciğim @bebegiminyolarkadasi siz olmasanız ne yapardık hiçbir fikrim yok.İyi ki varsınız 💕🌸 Doğuma 1 saat kala aramama rağmen,ertesi güne planladığımızın ötesinde bir oda hazırlayan @aanehos şahanesiniz!!!Doğum günlerimiz ve düğünümüzden sonra oğlumuzun doğumunda da vazgeçemediğimiz,en sevdiğimiz @cutiecakeco birlikte nice kutlamalara! Her zaman telefonun ucunda,konu ne olursa olsun,sen düşünme ben hallediyorum diyenim,Suzim @sznsumeli iyi ki 💕 Yaşadığımız bu rüyayı ölümsüzleştirirken bizimle birlikte ağlayıp gülen,sevgiyle bakan gözlerini sevdiklerim @gozdekumru ve @cetman ne kadar teşekkür etsem az.Hepinizi çok seviyorum 🌸💕View this post on Instagram
Doğum ne zaman diye soranlara,dokuz ay boyunca “işte 37. Haftadan itibaren bekliyoruz,18 kasım’a denk geliyo” dedim.Aynı gün italyan lisesi’nde mezuniyetimizin 10. Yıl kutlaması vardı,yine soranlara “tabi ki ordayım” dedim ama Fikocum sürpriz yapmayı hep sevdi,tahmin etmeliydim.Gecenin bir vakti sancım başladı ama daha birkaç günümüz var gibiydi.Öğlene doğru anlaşıldı ki öyle bir vaktimiz yok.Hamileliğimi de böyle aniden,çok alakasız bir sebeple acilde öğrenmiştim.Neyse...Bu sürpriz sever arkadaş 18 kasım’da böyle katıldı hayatımıza.Aşkımız çok büyük şimdi tarif etmem mümkün değil,yazarken gözlerim doluyor.Çocuk sahibi olmakla ilgili söylenen bütün klişeler de doğruymuş...Gelelim varlıklarına şükrettiğim yol arkadaşlarıma...Hamileliğim ve doğum sakin,huzurlu ve keyifle geçtiyse yegane sebebi doktorumuz Rıza Madazlı...Hakkını ödemem mümkün değil,canım Rıza bey 💕 Arzucuğum @ebearzuculha ve Gözdeciğim @bebegiminyolarkadasi siz olmasanız ne yapardık hiçbir fikrim yok.İyi ki varsınız 💕🌸 Doğuma 1 saat kala aramama rağmen,ertesi güne planladığımızın ötesinde bir oda hazırlayan @aanehos şahanesiniz!!!Doğum günlerimiz ve düğünümüzden sonra oğlumuzun doğumunda da vazgeçemediğimiz,en sevdiğimiz @cutiecakeco birlikte nice kutlamalara! Her zaman telefonun ucunda,konu ne olursa olsun,sen düşünme ben hallediyorum diyenim,Suzim @sznsumeli iyi ki 💕 Yaşadığımız bu rüyayı ölümsüzleştirirken bizimle birlikte ağlayıp gülen,sevgiyle bakan gözlerini sevdiklerim @gozdekumru ve @cetman ne kadar teşekkür etsem az.Hepinizi çok seviyorum 🌸💕
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Doğum ne zaman diye soranlara,dokuz ay boyunca “işte 37. Haftadan itibaren bekliyoruz,18 kasım’a denk geliyo” dedim.Aynı gün italyan lisesi’nde mezuniyetimizin 10. Yıl kutlaması vardı,yine soranlara “tabi ki ordayım” dedim ama Fikocum sürpriz yapmayı hep sevdi,tahmin etmeliydim.Gecenin bir vakti sancım başladı ama daha birkaç günümüz var gibiydi.Öğlene doğru anlaşıldı ki öyle bir vaktimiz yok.Hamileliğimi de böyle aniden,çok alakasız bir sebeple acilde öğrenmiştim.Neyse...Bu sürpriz sever arkadaş 18 kasım’da böyle katıldı hayatımıza.Aşkımız çok büyük şimdi tarif etmem mümkün değil,yazarken gözlerim doluyor.Çocuk sahibi olmakla ilgili söylenen bütün klişeler de doğruymuş...Gelelim varlıklarına şükrettiğim yol arkadaşlarıma...Hamileliğim ve doğum sakin,huzurlu ve keyifle geçtiyse yegane sebebi doktorumuz Rıza Madazlı...Hakkını ödemem mümkün değil,canım Rıza bey 💕 Arzucuğum @ebearzuculha ve Gözdeciğim @bebegiminyolarkadasi siz olmasanız ne yapardık hiçbir fikrim yok.İyi ki varsınız 💕🌸 Doğuma 1 saat kala aramama rağmen,ertesi güne planladığımızın ötesinde bir oda hazırlayan @aanehos şahanesiniz!!!Doğum günlerimiz ve düğünümüzden sonra oğlumuzun doğumunda da vazgeçemediğimiz,en sevdiğimiz @cutiecakeco birlikte nice kutlamalara! Her zaman telefonun ucunda,konu ne olursa olsun,sen düşünme ben hallediyorum diyenim,Suzim @sznsumeli iyi ki 💕 Yaşadığımız bu rüyayı ölümsüzleştirirken bizimle birlikte ağlayıp gülen,sevgiyle bakan gözlerini sevdiklerim @gozdekumru ve @cetman ne kadar teşekkür etsem az.Hepinizi çok seviyorum 🌸💕
A post shared by Hazal Kaya (@hazalkaya) on Dec 24, 2019 at 7:17am PST
فيما تناقلت بعض الحسابات الناشطة أول صورة كاملة للطفل فكرت علي بعد ولادته لكن من دون إظهار وجهه، إذ ظهرت هازال وهي تقبله في أول أيامها في المستشفى دون أن يعرف مصدر تلك الصورة.
وبالعودة للصورة الأخيرة، سرعان ما انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن درجة الشبه بينه وبين كل من والديه فبعضهم وجده اقرب لأبيه منه لوالدته.
وكانت هازال تحدثت في منشورٍ سابق بكلماتٍ مؤثرة عن عن الحمل والولادة، إذ قالت أنها كانت تشعر بالألم والسعادة خلال الولادة، وشكرت طبيبها المعالج الذي أشارت إلى أنّه تحمّل دون تذمر اتصالاتها الدائمة به حتى قبل ولادتها بساعة، كما شكرت صديقاتها وعائلتها وقالت موجّهةً رسالة إلى كل من دعمها قائلة: "أحب تلك العيون التي تبكي وتضحك معنا وتشاركنا الحب في لحظة تخلد هذا الحلم الذي نعيش فيه".
يُذكر أنَّ هازال التي تصغر زوجها أتاي بـ14 عاما، كانت دائمًا ما تبحث عن الخصوصية في حياتها؛ إذ قالت في حوار صحفي: "نحن في علاقة هادئة، ولا نحب الظهور كثيرًا، ولا نحب أن يتدخل أحد في حياتنا، نغلق على أنفسنا كل الأبواب، نعيش عشق بشكل لا يلاحظ، ولدينا عالمنا الصغير، كما نثق بأنفسنا كثيرًا فيما يتعلق بالعمل".
وعلى صعدٍ آخر ذكرت بعض الصحف أنًّ المشاريع الدرامية بدأت تتوالى على هازال كايا التي تتفرغ حاليًا للراحة بعدما أنجبت طفلها، خاصة وأن صُناع الدراما يرغبون بعودة الفنانة سريعًا إلى الساحة الفنية، وأشارت بعضها إلى أنَّ كايا تلقت عرضًا لبطولة مسلسل درامي مشترك إسباني تركي للمشاركة به في الفترة القليلة المقبلة.
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