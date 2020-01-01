سمير غانم وشيرين يكرران التعاون في مسرحية جديدة بعد 43 عامًا من نجاح "المتزوجون"

يعود الفنان المصري سمير غانم إلى خشبة المسرح مرة أخرى، بعد غياب دام لحوالي عامين عن المسرح منذ أخر أعماله المسرحية "سيبوني أغني"، وذلك من خلال مسرحية جديدة من المقرر أن يبدأ تقديمها للجمهور خلال الأيام المقبلة.

وبدأ الفنان سمير غانم التحضير لأحدث أعماله المسرحية "الزهر لما يلعب" التي يشارك في بطولتها كل من الفنانة شيرين والفنانة إيمي طلعت زكريا وإيمان السيد وأخرين.

وطرح القائمون على مسرحية "الزهر لما يلعب" الأفيش الرسمي الخاص بالمسرحية، وذلك تمهيدًا لبدء العرض خلال الأيام المقبلة، على مسرح مكتبة مصر الجديدة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ومسرحية "الزهر لما يلعب" من إخراج طارق الإبياري ومن إنتاج وتأليف أحمد الإبياري، واشترك في تأليف الأغاني إسلام خليل، والألحان لهاني فاروق.

ويكرر سمير غانم التعاون مرة أخرى مع الفنانة شيرين، بعد حوالي أكثر من 40 عامًا من نجاح الثنائي الذي كوناه خلال مسرحية "المتزوجون" التي نالت شهرة واسعة وباتت من أكثر الأعمال المسرحية التي ينتظر الجمهور عرضها في مواسم الأعياد.

وكانت مسرحية "المتزوجون" قد عُرضت للمرة الأولى عام 1976، وشارك في بطولتها بجانب سمير غانم وشيرين، كل من الفنان جورج سيدهم ونجاح الموجي وأخرين.

سمير غانم في رمضان 2019

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ودارت أحداث القصة حول مشاكل المتزوجين في مصر من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقع الشاب الفقير مسعود في حب الفتاة الأرستقراطية لينا، ويتزوجها بالرغم من رفض والدها، وتتنقل لينا إلى منزل مسعود المتواضع للعيش معه، وخوض تجربة الحياة الفقيرة البسيطة مع زوجها الذي تحبه.

في سياق أخر، كان الفنان سمير غانم قد ظهر كضيف شرف في أخر مسلسلات ابنتيه دنيا وإيمي سمير غانم، وهما "بدل الحدوتة 3" و"سوبر ميرو"، وكلاهما عرضا في شهر رمضان الماضي لعام 2019، وحققا نجاحًا ملحوظًا.

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