شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يحيى حفل أسطورى فى الرياض بعنوان "ليلة عراب الطرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا فنان العرب محمد عبده، أمس الثلاثاء، حفلًا غنائيا تحت عنوان "ليلة عراب الطرب" على المسرح يحمل اسمه في البوليفارد، بمناسبة حفل رأس السنة، ليختتم بها فنان العرب حفلات عام 2019، وقدم محمد عبده باقة من أجمل أغنياته على مسرح يحمل اسمه ويتسع لـ22 ألف متفرج، فيما نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، لقطات من الحفل عبر حسابه على تويتر.

وتأثر الفنان محمد عبده بالرسالة الصوتية التي تلقاها من ابنته "نورة"، والتي تمت إذاعتها أمام الجمهور خلال إحيائه حفله الغنائي احتفالا برأس السنة، ودخل محمد عبده في نوبة بكاء على مسرح أمام الجمهور متأثرا بالمفاجأة التى لم يعلم بها إلا على المسرح.

وأطرب محمد عبد الجمهوربليلة فنية استمرت أكثر من 5 ساعات قدم فيها عددًا من أغانيه بدأها بـ "ماهو عادي، يا أعذب الحب، عذروب، نسيم الجنوبي".









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وعلى الجانب الآخر و خلال الشهور الماضية انتشرت أكثر من مرة شائعة بوفاة النجم السعودى محمد عبده، لتلقى انتشارًا كبيرًا فى مواقع التواصل الاجتماعى بالنظر لشهرة "أبو نورة"، كما يحلو لعشاقه فى السعودية مناداته، وأكد النجم محمد عبده عن عدم صحة هذه الشائعة، وأنه يتمتع بصحة جيدة ولا يشكو من أى شيء.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تطلق فيها شائعات حول وفاة محمد عبده، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعى تداول العديد الأخبار حول هذا الأمر، وكان آخرها فى أغسطس الماضى.

يذكر أن محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.