شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يوجه رسالة رومانسية لزوجته فى صورة مع بداية العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل الفنان محمد أنور، نجم مسرح مصر، بداية العام الجديد بنشر صورة تجمعه مع زوجته عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، وكتب قائلا: "حبيت أن اول صوره ليه في 2020 تكون معاها.. كل سنة وأنتم طيبين"، والتقطت الصور خلال حضوره حفل النجم اللبنانى رامى عياش ضمن حفلات رأس السنة والعام الجديد، فى أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس مع مجموعة من نجوم مسرح مصطفى خاطر وزوجته، وكريم عفيفى وزوجته.

وتشهد ليلة رأس السنة نشاطًا فنيا كبيرا للمطربين والراقصات لإحياء الحفلات الغنائية فى فنادق مصر، لاسيما أن هذا اليوم يعد أبرز المواسم بالنسبة لهم، حيث يحيى كل مطرب أكثر من حفل الليلة، وسط اقبال كبير من الجمهور الذي يحرص على الخروج والسهر سواء بصحبة أصدقائهم أو عائلاتهم رغم ارتفاع أسعار الحفلات والتى بدأت من 2000 ووصلت إلى 10000 جنيه.



محمد أنور يحتفل مع زوجته برأس السنة الجديدة

وعلى جانب آخر، يجسد الفنان محمد أنور شخصية محامٍ وابن ماجدة زكى خلال أحداث مسلسل "قوت القلوب" للنجمة الكبيرة ماجدة زكى، وبدأ أنور تصوير مشاهده الأولى منذ أسبوع وجمعت بينه وبين بطلة العمل، ويدخل في العديد من الصراعات مع خالد زكى، وانطلق تصوير المسلسل الأسبوع الماضي في الديكور الخاص بالعمل، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة.

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ومن ناحية أخرى يستعد محمد أنور لمسلسل جديد من بطولته يحمل عنوان "إسعاف يونس"، والعمل قائم على فكرة وجود أكثر من ضيف شرف على مدار الحلقات حيث يظهر في كل حلقة نجم مختلف، وحلقات العمل لن تزيد على 10 حلقات، وسيتم تقديمه على أكثر من موسم للمخرج معتز التونى ومن المقرر أن ينطلق تصويره نهاية الشهر الجارى.

يذكر أن الفنان محمد أنور شارك خلال موسم دراما رمضان الماضي فى مسلسلين هما "البرنسيسة بيسة" مع مي عز الدين، و"طلقة حظ" مع مصطفي خاطر، بالإضافة إلي ظهوره كضيف شرف خلال الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، والثلاثة أعمال من انتاج شركة سينرجى.