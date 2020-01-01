شاهد.. وصلة رقص لـ فيفي عبده احتفالا بالعام الجديد: “حلو وكذاب”

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يناير 2020 11:52 صباحاً - حرصت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على تهنئة متابعيها بالعام الجديد 2020 على طريقتها الخاصة وذلك من خلال وصلة رقص جديدة لها بهذه المناسبة.

وظهرت فيفي عبده في فيديو جديد قائلة: “طب اعمل ايه انا بحبكم انتوا بتحبوني كمان”.

وتابعت فيفي عبده “انا كنت برقص على اغنية حلو كذاب مش عارفة حكملها معكم” لتقدم بعدها وصلة رقص على انغام اغنية الراحل عبد الحليم حافظ.