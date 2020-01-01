شاهد .. البابا فرنسيس يضرب سيدة بسبب محاولتها جذبه بقوة من يده

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يناير 2020 11:52 صباحاً - انتشر هلى مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان ظهر فيه غضب البابا من سيدة قامت بسحبه لمحاولة مصافحته .

جاء ذلك بعد أن أدى البابا فرنسيس مراسم القداس الأخير في 2019 بعد صلاة الغروب يوم أمس الثلاثاء بساحة كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان .. حيث توجه البابا ناحية الحجاج الذين جاءوا من مختلف البلاد في ميدان سان بيتر في الفاتيكان لمصافحتهم .

وبينما كان البابا يهم بالمغادرة بعيدا عن الحاجز الذي يقف خلفه الحجاج المحتشدون فوجئ بامرأة تمسك يده بقوة وتسحبه نحوها بطريقة غير لائقة ومفاجئة للبابا مما أثار غضبه وقام البابا بضربها على يدها مرتين كي تترك يده وبدا غاضبا محمر الوجه ثم غادر المكان .