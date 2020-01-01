كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يناير 2020 11:52 صباحاً - أطلت الفنانة الاماراتية احلام مع زوجها مبارك الهاجري على متابعيها لتهنأتهم بالعام الجديد 2020.
وظهرت احلام في الفيديو وهي تتوجه الى متابعيها على انستغرام قائلة: “هابي نيو يير” ليظهر بعدها زوجها ويقبلها ثم يقول: “يا حبيبتي نحنا كل يوم نيو يير ونيو داي”.
وتابعت احلام من بعدها: “كل عام وانتم بخير عيالي ومتابعيني واخواني وخواتي وامي وحبايبي”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. زوج احلام يقبلها: “نحنا كل يوم نيو يير ونيو داي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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