شاهد.. زوج احلام يقبلها: “نحنا كل يوم نيو يير ونيو داي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يناير 2020 11:52 صباحاً - أطلت الفنانة الاماراتية احلام مع زوجها مبارك الهاجري على متابعيها لتهنأتهم بالعام الجديد 2020.



وظهرت احلام في الفيديو وهي تتوجه الى متابعيها على انستغرام قائلة: “هابي نيو يير” ليظهر بعدها زوجها ويقبلها ثم يقول: “يا حبيبتي نحنا كل يوم نيو يير ونيو داي”.

وتابعت احلام من بعدها: “كل عام وانتم بخير عيالي ومتابعيني واخواني وخواتي وامي وحبايبي”.