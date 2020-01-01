معجبة تعلق على تصرف هيفاء وهبي معها في حفل رأس السنة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انفردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بحفلين غنائيين في رأس السنة الميلادية الجديدة 2020 أحيتهما في مصر وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذي حرص على الاحتفال بهذه الليلة.

وتألقت هيفاء وهبي في حفلها الأول الذي أقيم داخل فندق JW ماريوت بإطلالة مثيرة وغربية عليها، إذْ ارتدت من فستان "سواريه" بتوقيع المُصمم المصري العالمي هاني البحيري كان بلون أخضر النيون، تميز بفتحة طويلة من الجانب الأيسر، واعتمدت تسريحة المُنسدل المُستقيم لخصلات شعرها الشقراء.

وقدمت هيفاء وهبي في هذا الحفل عددًا من أغانيها الاستعراضية التي تجعل الجمهور يندمج معها بشكل تلقائي كونها تحمل البهجة، ومنها: "يا ابن الحلال، رجب، أنا هيفا" وغيرها، وشاركها في فقرة غنائية المطربة نجوان والراقصة إنستازيا.

وشهد هذا الحفل موقفًا أوضح تواضع هيفاء وهبي مع معجبيها، حيث تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو من الحفل قامت فيه هيفاء بتقبيل إحدى المعجبات، وقالت إحدى المتابعات في تعليقها على الموقف: "‏تطلعوا كيف وطت على الستيج القمر ملكة الجمال وملكة المسرح وملكة كل شي تسلم على امرأة من الحضور احترامًا لها كل مرة بقول يقبرني جمالك هالمرة اسمحيلي قول ياعمري يقبرني اخلاقك يا اكابر يا مرباية يا كلاس".

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وأحيت النجمة هيفاء وهبي حفلها الثاني داخل فندق فورسيزونز نايل بلازا، وتألقت بإطلالة مميزة ارتدت فيها فستان سهرة قصير خطفت به أنظار الجميع، وقدمت في هذا الحفل عدد كبير من أغانيها واستمر حتى ساعات الصباح الأولى، وشاركت في الحفل الراقصة صافيناز.

وشاركت هيفاء وهبي، جمهورها عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، البوستر الأول لفيلمها السينمائي الجديد "أشباح أوروبا" المقرر طرحه في دور العرض بموسم إجازة منتصف العام الدراسي 2020، وظهرت فيه كـ"الأشباح" الذين يقومون بعمليات إجرامية وتصدرت البوستر الدعائي وحيدة.

وأطلت هيفاء على البوستر بالشعر الأشقر على غير عادتها وتركت تعليقًا قالت فيه: "الأشباح، هتظهر قريب هيفاء وهبي.. لي لي من فيلم أشباح أوروبا"، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة لبعض المشاهد الرومانسية.

وتواصل هيفاء وهبي تصوير فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" بين مصر وبلغاريا وهو من إنتاج محمد وزيري أيضًا، وقصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي وهي أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.